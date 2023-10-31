Лучшим слесарем-монтажником признан специалист из Клина

В Подмосковье подвели итоги XXII Московского областного смотра-конкурса на звание «Лучший по профессии» среди работников сферы ЖКХ. Сделал это министр жилищно-хозяйственного комплекса Московской области Антон Велиховский.

В категории «слесарь-монтажник санитарно-технических систем и оборудования» победу одержал Евгений Александрович Суханов из городского округа Клин. Он получил свою награду в торжественной обстановке на мероприятии, которое прошло в Одинцово. Отметим, что Суханов работает в Высоковске, в ООО «Коммунальщик».

В общей сложности в конкурсе участие приняли 300 работников из различных сфер ЖКХ из 53 городских округов Московской области. Победителей определяло компетентное жюри.