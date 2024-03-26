Луховичане доставили гуманитарную помощь в Луганскую Народную Республику

Для нужд прифронтового госпиталя, который расположен в Луганской народной республике, привезли необходимые для сотрудников и военных СВО предметы: окопные свечи, маскировочные сети, сетевой коммутатор, мойку высокого давления, две дизельные тепловые пушки. Луховичане также доставили мебель и постельные принадлежности: 35 кроватей, 12 матрасов и подушки.

Участники специальной операции всегда с благодарностью принимают помощь, но особенные чувства у них вызывают письма и подарки от школьников. В этот раз для военных СВО старались ученики из двух школ в поселке Белоомут и из Ловецкой школы.

«В это непростое время нам важно сплотиться, чтобы оказать всестороннюю помощь нашей российской армии. Поддержка наших военнослужащих и мобилизованных – это общее дело, которым мы приближаем Победу. Пусть наша забота даст нашим воинам уверенность в победе и боевой настрой», – подчеркнул Гари Хаит.

Гари Хаит и Сергей Гузь имеют большой опыт в вопросах сбора и доставки гуманитарного груза.

«Доставить все это лично, да еще и оплатить транспортные расходы вызвался мой товарищ и соклубник по дайвклубу «Коломна», предприниматель из города Озеры и добрейший человек Евгений Зайцев. Низкий поклон тебе дружище. Большое спасибо Гари Хаиту за помощь в приобретении кроватей», – сказал Сергей Гузь.

С начала объявления о начале специальной военной операции луховицкое отделение партии «Единая Россия» активно подключилось к обеспечению участников всем необходимым. На фронт и новые регионы направили свыше 150 тонн гуманитарной помощи. Гуманитарная работа не прекращается.