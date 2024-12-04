Луховичане почтили минутой молчания память неизвестных солдат на митинге у Вечного огня

Город Луховицы присоединился к акции памяти, которая проходила по всей территории России в честь Дня неизвестного солдата.

День неизвестного солдата состоялся 3 декабря. В городе Луховицы памятное мероприятие провели на Аллее Славы, расположенной у Вечного огня. Митинг организовали сотрудники окружной администрации и активисты проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». В нем приняли активное участие большое количество людей — представители Совета ветеранов и «Боевого братства», Луховицкого благочиния, местные депутаты, молодогвардейцы, волонтеры, юнармейцы и местные жители.

Глава городского округа Сергей Тимохин во время выступления перед собравшимися отметил значимость памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Он высказал мнение, что памятная дата позволяет почтить память всех бойцов, которые погибли или пропали без вести во время различных войн и вооруженных конфликтов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

«Это дань благодарности тем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они, будучи Героями страны, живы в памяти и сердцах людей, поэтому эту память важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению», — сказал Сергей Тимохин.

С целью почтения памяти погибших военнослужащих была объявлена минута молчания. Участники митинга возложили цветы в Вечному огню. Луховичане на регулярной основе принимают участие в различных патриотических акциях.