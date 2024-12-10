В округе Луховицы почтили память Героев Отечества возложением цветов к мемориалам

Проявивших отвагу Героев, павших на защите Родины в годы ВОВ, почтили в Луховицах. Возложения цветов в округе организовали 9 декабря и накануне активисты проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» и молодогвардейцы. Одно из таких памятных событий провели в Белоомутской школе №1.

В мероприятии ко Дню Героев Отечества в учреждении Белоомута участвовали дети, преподаватели, сотрудники администрации округа, луховицкие депутаты Сергей Подболотов и Валентина Строкова, а также депутат региональной Думы Максим Коркин. Все вместе присутствующие посвятили время воспоминаниям о подвигах героев, отдавших жизни за победу и мир на Родине. Цветы коллективно возложили к памятнику, установленному в честь выпускников школы, павших в годы войны.

«Редкая школа может гордиться таким памятником. Каждая торжественная линейка, будь то первое сентября или последний звонок, здесь начинается с мемориальной церемонии», — отметила окружной депутат Валентина Строкова.

Также Строкова пожелала учреждению и дальше воспитывать поколения, которые будут благодарны предкам за подвиги и станут вдохновляться их примером.