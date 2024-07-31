Луховичане почтили память погибших детей Донбасса

В рамках партийного проекта «Историческая память» в городском округе Луховицы прошли митинги, во время которых присутствующие почтили память погибших вследствие военной агрессии ВСУ детей Донбасса.

Мероприятие инициировали луховицкое отделение партии «Единая Россия», окружные молодогвардейцы и партийные сторонники. Митинги провели у мемориалов в парке имени Воробьева, где также установили фото безвременно ушедших ребят, и в поселке Белоомут.

«Эта боль не утихнет. Такое не должно было произойти. Аллея ангелов в Донецке дала начало этой акции в нашем городе, чтобы помнить и идти до конца. Даша Попкова, Гнилицкие Лиза, Мирослава и Захар, Соня Мартынюк и многие другие — они стали свидетелями страшной правды. Дети должны жить, а нацистский режим должен быть повержен», — сказала об акции партийный активист, руководитель местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Ирина Каштан.

На митингах в городском округе Луховицы участники держали в руках алые гвоздики, бумажные кораблики и горящие свечи. Горожане чтили память тех ребят, чья жизнь оборвалась несправедливо рано.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Луховицы ]

«Мы собрались, чтобы вспомнить о самом ценном, что есть в этом мире — о детях, которые должны жить в мире и радости, расти в любви и заботе. Мы обязаны помнить каждое имя, унесенное войной», — подчеркнул депутат Совета депутатов городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Сергей Подболотов.

Согласно официальным данным, с 2014 года на территории ДНР погибли 228 детей. Из-за агрессии Украины 792 несовершеннолетних жителя получили ранения. Луховицкие партийцы и молодогвардейцы начали помогать республике и другим новым регионам сразу после объявления СВО. Доставка гуманитарных грузов проходит на регулярной основе. Совместными усилиями единороссов, меценатов и неравнодушных жителей округа собрано и направлено уже свыше 200 тонн гумпомощи.

Неравнодушные луховичане передают медикаменты, продукты питания, спецоборудование, инструменты, печки-буржуйки, спальные мешки, приборы ночного видения, квадрокоптеры, дроны и многие другие предметы, которые делают жизнь участников спецоперации, более приспособленной к условиям в зоне СВО. Гуманитарные конвои доставляют не только военнослужащим в зону боевых действий, но и мирным жителям.