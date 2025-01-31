Луховичане получили путевку на первенство России по по греко-римской борьбе

Целью мероприятия было не только предоставить спортсменам площадку для демонстрации уровня своей подготовки, но и определить участников первенства России. Организацией занималась Луховицкая спортивная школа и местная администрация. Поддержку оказало окружное отделение «Единой России». Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Детский спорт».

На соревнования пригласили юниоров в возрасте до 21 года. Участниками стали более сотни спортсменов из 10 регионов РФ, в том числе и Подмосковья. За сборную Московской области выступали жители Луховиц — Руслан Козлов, Ренат Кадимов, Сергей и Алексей Ефремовы, Артем Кавкаев. Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Тимохин приветствовал борцов и мотивировал каждого на победу.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

«Греко-римская борьба в Луховицах развивается уже 55 лет, но соревнования такого серьезного уровня мы принимаем впервые. Приятно, что пять наших ребят участвуют в схватках. У этого вида спорта в Луховицах хорошие перспективы, и мы это направление поддерживаем», — сказал лидер луховицких единороссов.

Поддержать спортсменов также прибыли борцы международного класса, победители и призеры чемпионата мира и Европы Максим и Артем Сурковы, олимпийский чемпион Мнацакан Искандарян, президенты местных и региональных федераций спортивной борьбы. Они высказали мнение, что с каждым годом уровень развития борьбы становится все более сильным и развитым. Разновидность спорта завоевала популярность в Луховицах и Подмосковье. По мнению почетных гостей, местные атлеты достигают высоких результатов на всероссийском уровне.

«Эти соревнования — значимое событие в спортивной жизни, так как по их итогам определятся участники предстоящего всероссийского первенства», — отметил директор Луховицкой спортивной школы Роман Семенов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

Соревнования приурочили памяти мастера спорта РФ по греко-римской борьбе, призера чемпионата мира среди ветеранов Сергея Орлова, который на протяжении 29 лет делился с воспитанниками накопленным опытом и мастерством в роли тренера.

«Сергей Николаевич всего себя отдавал воспитанникам и детям, растил талантливых спортсменов. Он ушел из жизни в июне 2023 года, но его дело живет в учениках. На соревнованиях выступают Руслан Козлов и Ренат Кадимов. Плюс еще есть ребята, которые пошли по его стопам, стали тренерами. Сам Сергей Николаевич был трудолюбивым и дисциплинированным. Он как тренер и как спортсмен показывал блестящие результаты», — подчеркнул Роман Семенов.

На протяжении восьми часов зрители внимательно и эмоционально следили за поединками, которые проводили на трех коврах. Каждый спортсмен старался достойно выступить и не подвести репутацию своей команды. Мастер спорта РФ Артем Кавкаев, который выступал в тяжелом весе, завоевал бронзу. Молодой человек представлял Луховицы.

«Соревнования прошли хорошо. Рад, что округ Луховицы пустил к себе ЦФО. Планы — выиграть Россию, отобраться на первенства мира и Европы», — поделился Артем Кавкаев.

Луховичанин, кандидат в мастера спорта Сергей Ефремов завоевал серебряную медаль в категории до 72 кг. Он также поделился эмоциями от мероприятия.

«Борьба получилась зрелищной и непредсказуемой. Каждый спортсмен старался и выступал на пределе возможностей. Серебру рад, но есть к чему стремиться», — сказал призер.

Победа позволила луховичанам получить путевки на первенство России.