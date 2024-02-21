Луховичане присоединились к всероссийской акции «Тепло для Героя»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Луховицы]
Жители городского округа Луховицы приняли активное участие во всероссийской благотворительной акции «Тепло для Героя».
Инициатором акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, выступила «Единая Россия». Присоединиться мог житель любого региона, потому что мероприятие проходило по всей России в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение».
Жители городского округа Луховицы организовали сбор шерстяных вещей на базе местной общественной партийной приемной. Силами волонтеров партпроекта «Старшее поколение», активистов Совета ветеранов и «Союза пенсионеров Подмосковья», местной молодежи, партийных сторонников и неравнодушных жителей удалось собрать полсотни пар теплых носков.
«Луховицкое отделение «Единой России» на постоянной основе ведет сбор гуманитарной помощи для наших защитников. Каждый месяц отправляем в зону СВО то, что требуется военнослужащим. Мы с радостью поддержали и акцию «Тепло для Героя». Надеемся, что собранные теплые вещи станут для бойцов напоминанием того, что позади них – надежный тыл», – сказала исполнительный секретарь луховицкого отделения «Единой России» Наталья Солдатова.
В зону СВО доставили не только теплые вещи. В рамках всероссийской акции «Тепло для Героя» луховицкое отделение партии «Единая Россия» организовало серию творческих мастер-классов. Юным жителям предложили написать письма участникам специальной операции, украсив их рисунками. Оригинальные открытки поразили не только своей неординарностью, но и сердечными пожеланиями ребят ко Дню защитника Отечества.
Председатель Совета депутатов городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Гари Хаит и местный депутат-единоросс Денис Мишин присутствовали на занятиях. Они поблагодарили ребят за участие.
«Те, кто на фронте, радуются, когда в их руки попадают написанные с теплотой и любовью письма, авторы которых – дети. Это трепетно и волнительно. Как говорят сами участники специальной военной операции, такие письма читаются со слезами радости на глазах», – отметил Гари Хаит.
«В деле поддержки наших Героев сплотились все – от мала до велика. Ребятишки не остаются в стороне и посвящают защитникам стихи, сердечные пожелания, просят быстрее вернуться домой живыми и невредимыми», – сказал Денис Мишин.
Также в зону СВО передали вещи и продукты питания. Участие в подобных акциях позволяет россиянам выразить благодарность участникам спецоперации за их героический труд.