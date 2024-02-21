Луховичане присоединились к всероссийской акции «Тепло для Героя»

Инициатором акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, выступила «Единая Россия». Присоединиться мог житель любого региона, потому что мероприятие проходило по всей России в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение».

Жители городского округа Луховицы организовали сбор шерстяных вещей на базе местной общественной партийной приемной. Силами волонтеров партпроекта «Старшее поколение», активистов Совета ветеранов и «Союза пенсионеров Подмосковья», местной молодежи, партийных сторонников и неравнодушных жителей удалось собрать полсотни пар теплых носков.

«Луховицкое отделение «Единой России» на постоянной основе ведет сбор гуманитарной помощи для наших защитников. Каждый месяц отправляем в зону СВО то, что требуется военнослужащим. Мы с радостью поддержали и акцию «Тепло для Героя». Надеемся, что собранные теплые вещи станут для бойцов напоминанием того, что позади них – надежный тыл», – сказала исполнительный секретарь луховицкого отделения «Единой России» Наталья Солдатова.

В зону СВО доставили не только теплые вещи. В рамках всероссийской акции «Тепло для Героя» луховицкое отделение партии «Единая Россия» организовало серию творческих мастер-классов. Юным жителям предложили написать письма участникам специальной операции, украсив их рисунками. Оригинальные открытки поразили не только своей неординарностью, но и сердечными пожеланиями ребят ко Дню защитника Отечества.

Председатель Совета депутатов городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Гари Хаит и местный депутат-единоросс Денис Мишин присутствовали на занятиях. Они поблагодарили ребят за участие.

«Те, кто на фронте, радуются, когда в их руки попадают написанные с теплотой и любовью письма, авторы которых – дети. Это трепетно и волнительно. Как говорят сами участники специальной военной операции, такие письма читаются со слезами радости на глазах», – отметил Гари Хаит.

«В деле поддержки наших Героев сплотились все – от мала до велика. Ребятишки не остаются в стороне и посвящают защитникам стихи, сердечные пожелания, просят быстрее вернуться домой живыми и невредимыми», – сказал Денис Мишин.

Также в зону СВО передали вещи и продукты питания. Участие в подобных акциях позволяет россиянам выразить благодарность участникам спецоперации за их героический труд.