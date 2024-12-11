Луховичане собрали 350 подарков для юных пациентов в рамках акции «Коробка храбрости»

Акция проводится в преддверии Нового года во многих регионах России. Автор благотворительного проекта —партия «Единая Россия» — нашла способ, как поддержать юных граждан, которые вынуждены проводить время в медицинских учреждениях. Неравнодушные жители страны собирают для них подарки, которые доставляют непосредственно в больничные палаты.

Луховичане традиционно приняли участие в акции. Горожане, как всегда, были едины в своем стремлении помочь ребятам. Участниками проекта стали единороссы и молодогвардейцы, депутаты и сотрудники администрации, представители общественных организаций, предприниматели и неравнодушные жители. В итоге было собрано 350 подарков. В «коробках» ребята найдут игрушки, конструкторы, книжки и раскраски, наборы для развития и творчества, которые поднимут настроение в преддверии Нового года и отвлекут от больничных стен.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

«Сам тоже с радостью поддержал инициативу. В этом году много, кто откликнулся, ведь не так сложно купить сувенир или подарок для детей. Ребята в больницу идут с опаской, особенно к стоматологу или на уколы, а игрушка или набор для творчества помогают с легкостью пройти эти испытания», — сказал глава городского округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Сергей Тимохин лично передал часть подарков посетителям детской поликлиники «Айболит». Кроме того, собранные луховичанами презенты будут распределены по отделениям Луховицкой больницы. Каждый юный пациент, которому предстоит прохождение медицинской процедуры, выберет награду за терпение из «Коробки храбрости».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]