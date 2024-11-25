Луховичанок, потерявших сыновей в СВО, навестили в День матери

Представители окружной администрации, а также партии «Единая Россия» и государственного фонда «Защитники Отечества» оказали внимание матерям, чьи сыновья погибли в ходе спецоперации.

Они выразили искренние пожелания луховичанкам, пожелав им крепкого здоровья, терпения и благополучия в жизни. Также они поблагодарили сильных духом женщин за то, что те воспитали настоящих защитников Родины. «Героями, которыми мы гордимся», как отметил Сергей Тимохин.

«Не выразить словами боль утраты, которую испытывают те, кто теряет детей», — заявил глава округа и секретарь местного отделения «Единой России».

Сергей Александрович лично навестил несколько матерей, отметив, что поддержка семей участников СВО не прекращается ни на миг. С самого начала боевых действий представители администрации, депутаты и активисты «Единой России» активно помогают военнослужащим и их близким, а также жителям новых регионов.

За это время они собрали более 400 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, депутаты и волонтеры систематически решают бытовые проблемы, с которыми сталкиваются родные и близкие участников СВО.

Забота о матерях погибших защитников не ограничивается только словами. Она проявляется в конкретных действиях и помощи, которую оказывают власти и общественные организации. За каждым героем стоит семья, и наша задача — поддерживать их!