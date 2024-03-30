Луховицкая школа №2 капитально отремонтирована на 20%, темпы нарастают

Рабочие организации «Воздвижение» выполнили демонтаж и вывезли строительный мусор. После чего специалисты приступили к облицовке стен в классах и коридорах, к ремонту фасада и кровли.

Во многих помещениях, включая спортивный зал, уже залиты бетонные стяжки. Оценивая данные работы, можно отметить, что готовность объекта составляет 20%.

Строительную площадку с целью проверки хода работ посетили глава городского округа Луховицы, секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин и депутат Московской областной Думы Максим Коркин. К ним присоединилась коалиция учителей, родителей, учащихся и активистов партийного проекта «Новая школа». Все вместе они поговорили с руководством «Воздвижения», узнали о ходе строительства на текущий момент, уточнили различные детали.

«Видим, что строители ускорились и взяли динамичный ритм. Если сначала было отставание, то теперь работа кипит. Сроки соблюдаются. Здание оказалось крепким, и не пришлось предусматривать дополнительные меры по усилению. Тем, как идет капремонт, мы довольны», — подчеркнул Сергей Тимохин.

Подрядчики проинформировали, что составили план работ на следующую неделю. Согласно графику, в здании демонтируют систему отопления. После этого этапа работ процесс пойдет еще активнее. Уже 1 сентября нынешнего года ученики смогут начать новый учебный год в обновленном здании. Педагоги же приступят к работе с 5 августа. Строители обещают выполнить все работы к этому дню, чтобы предоставить учителям возможность адаптироваться и подготовить классы к встрече с детьми.

«Приезжаем сюда не первый раз. Впечатления хорошие. Стройка у нас на контроле. Замечания, которые выявляем, доводим до руководителей проекта, и они сразу их решают. То есть налажено взаимопонимание по каждому вопросу», — сообщил Максим Коркин.

Работы в школе проходят в рамках президентской программе капремонта, по государственной программе Московской области «Образование Подмосковья» и в рамках исполнения наказов избирателей, которые вошли в народную программу партии «Единая Россия». Капремонт стартовал в начале января.

После капитального ремонта в здании будут обновлены все помещения: классы, коридоры, пищеблок, актовый и спортивный залы. Фасад сделают вентилируемым, заменят инженерные системы и окна, отремонтируют кровлю. В план ремонта вошло также благоустройство пришкольной территории и создание спортивного городка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что в регионе в 2024 году построят и капитально отремонтируют 160 объектов образования.