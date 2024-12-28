Луховицкие единороссы накануне Нового года дарят подарки детям участников СВО

В Луховицах представители местного отделения партии «Единая Россия» и окружной администрации навещают семьи участников СВО, в которых растут дети.

В преддверии Нового года малышам дарят сладости и игрушки. Особое внимание уделяют тем семьям, где отец погиб во время выполнения боевой задачи в зоне проведения спецоперации. Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин лично посетил две семьи, которым пришлось пережить трагедию.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

Ребята с радостью встретили гостей, ведь вместе с партийцами семьи навестили волонтеры, переодетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Дети рассказали стихотворения, посвященные праздничной тематике. Они поделились, чем занимаются в свободное время, что мечтают реализовать на протяжении следующего года.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]