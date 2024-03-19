Луховицкие единороссы в библиотеке провели лекцию в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией

Представители луховицкого отделения партии «Единая Россия» организовали интерактивную лекцию, приуроченную к десятилетию со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Площадкой для мероприятия стала центральная городская библиотека имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова в рамках работы над партийным проектом «Историческая память». Сотрудники учреждения приветствовали слушателей лекции. Они напомнили, что способствовало возращению Крыма и Севастополя в состав РФ. Отметили историческую важность события для благополучия всего Отечества.

«Это великое событие, которое называется Крымской весной, представляет собой символ национального единства и возвращение к исторической справедливости. Десять лет назад наша страна, жители Крыма и Севастополя сделали уверенный шаг навстречу друг другу. И теперь Крымская весна наполняет нас гордостью и вдохновляет на новые победы», – отметила директор Луховицкой межпоселенческой библиотеки имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова, луховицкий координатор партийного проекта «Историческая память» Екатерина Андросова.

Лекция оказалась не только познавательной, но и увлекательной. По итогу мероприятия каждый присутствующий мог задать интересующий его вопрос. Образовалась оживленная дискуссия.

Напомним, указ о присоединении Крыма и Севастополя к территории РФ был подписан президентом Владимиром Путиным 18 марта 2014 года. Причиной стало проведение референдума, во время которого жители изъявили желание стать частью России.