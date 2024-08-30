Луховицкие госавтоинспекторы и активисты нанесли надписи-предупреждения для пешеходов

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и пешеходов в городском округе Луховицы провели акцию.

Инициаторами проведения акции выступили сотрудники Госавтоинспекции, представители партии «Единая Россия» и активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Мероприятие прошло в муниципалитете в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

«С помощью трафаретов и краски участники акции нанесли на асфальт лозунги с напоминаниями участникам дорожного движения о безопасном переходе проезжей части. Надписи призывают велосипедистов спешиться перед переходом, а пешеходов — соблюдать правила безопасности во время движения», — сказала луховицкий координатор партийного проекта «Безопасные дороги», руководитель местного отделения МГЕР Ирина Каштан.

В рамках акции сотрудники автоинспекции и активисты провели профилактическую беседу с участниками дорожного движения. Юным пешеходам вручили световозвращатели и тематические памятки с привлекающим названием «Засветись», в которых опубликованы рекомендации по дорожной безопасности.

Нанесенные через трафареты надписи напоминают горожанам о правилах дорожного движения, например, о необходимости для концентрации внимания перед пешеходным переходом снять наушники или взять ребенка за руку, о важности посмотреть по сторонам и быть собранным.