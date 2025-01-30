Луховицкие общественники оценили ход капремонта терапевтического корпуса окружной больницы
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Луховицы]
Капремонт пятиэтажного терапевтического корпуса Луховицкой больницы застройщики намерены завершить к концу 2025 года.
В общественной проверке хода ремонтных работ на социально-значимом объекте приняли участие представители администрации муниципалитета, партии «Единой России», клуба «Активное долголетие», сотрудники медучреждения. В частности, ход работ оценили главный врач окружной больницы, луховицкий депутат из «Единой России» Галина Пончакова и депутат Московской областной Думы, представитель партийной фракции Максим Коркин.
Сотрудники подрядной организации ответили на все вопросы граждан. По их запросу предоставили информацию о сроках завершения каждого из согласованных этапов строительства. Участники встречи лично осмотрели третий этаж корпуса. На нем будет располагаться операционный блок и зона, предназначенная для кислородно-газовой станции. Представители подрядной организации предоставили полную информацию о капремонте.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Луховицы]
«Ветеранов интересует, как преобразится лечебный корпус и палаты, насколько они станут комфортнее для пациентов. Мы благодарны, что жители с пониманием относятся к временным неудобствам, с которыми из-за капремонта сталкиваются люди, находящиеся на лечении. Спасибо за поддержку и медработникам, которые трудятся в столь непростых условиях», — сказала Галина Пончакова.
Все работы в рамках ремонта проводят по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья», по Народной программе «Единой России» и по партийному проекту «Здоровое будущее». В рамках реализации проекта будет уделено отдельное внимание каждому помещению, учтены индивидуальные потребности персонала. Важно осуществить главную цель — создать оптимальные условия работы для персонала и комфортные для пациентов с целью повышения качества услуг.
«Современное медицинское оснащение и новая планировка повысят качество медицинских услуг. Терапевтический корпус преобразится до неузнаваемости. Врачам здесь будет комфортно работать, а пациентам — проходить лечение», — подчеркнул Максим Коркин.