Луховицкие общественники оценили ход капремонта терапевтического корпуса окружной больницы

В общественной проверке хода ремонтных работ на социально-значимом объекте приняли участие представители администрации муниципалитета, партии «Единой России», клуба «Активное долголетие», сотрудники медучреждения. В частности, ход работ оценили главный врач окружной больницы, луховицкий депутат из «Единой России» Галина Пончакова и депутат Московской областной Думы, представитель партийной фракции Максим Коркин.

Сотрудники подрядной организации ответили на все вопросы граждан. По их запросу предоставили информацию о сроках завершения каждого из согласованных этапов строительства. Участники встречи лично осмотрели третий этаж корпуса. На нем будет располагаться операционный блок и зона, предназначенная для кислородно-газовой станции. Представители подрядной организации предоставили полную информацию о капремонте.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Луховицы ]

«Ветеранов интересует, как преобразится лечебный корпус и палаты, насколько они станут комфортнее для пациентов. Мы благодарны, что жители с пониманием относятся к временным неудобствам, с которыми из-за капремонта сталкиваются люди, находящиеся на лечении. Спасибо за поддержку и медработникам, которые трудятся в столь непростых условиях», — сказала Галина Пончакова.

Все работы в рамках ремонта проводят по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья», по Народной программе «Единой России» и по партийному проекту «Здоровое будущее». В рамках реализации проекта будет уделено отдельное внимание каждому помещению, учтены индивидуальные потребности персонала. Важно осуществить главную цель — создать оптимальные условия работы для персонала и комфортные для пациентов с целью повышения качества услуг.