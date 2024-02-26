Луховицкие общественные активисты доставили гумпомощь в Луганскую Народную Республику

Они выполнили главную миссию — поздравили военных СВО с Днем защитника Отечества и в очередной раз передать гуманитарную помощь, для доставки которой понадобилось одновременно две машины. Местное отделение «Единой России» оказало активное участие в сборе помощи. На базе окружной общественной партийной приемной вели прием вещей, которые могут понадобиться участникам военной специальной операции.

«Передали военнослужащим автомобиль «Нива» для выполнения боевых задач. Еще вручили продовольствие, подарки и поздравительные письма, которые подготовили ребята из школ округа. В госпиталь доставили медикаменты и оборудование», – сказал Сергей Гузь.

Активисты прибыли в Луганскую Народную Республику в день, когда произошло важное событие — с момента объявления спецоперации прошло два года.

«В столь непростое время россиянам важно продолжаться оставаться сплоченными, чтобы всесторонне помогать армии. Поддержка наших защитников – общее дело, которым мы приближаем Победу. Пусть забота и внимание с нашей стороны позволят бойцам быть уверенными в завтрашнем дне», – отметил Гари Хаит.

Активист Сергей Гузь отметил, что особое волнение участники спецоперации испытали, когда получили письма от школьников из городского округа Луховицы. Они написали ребятам ответное приветствие.

Доставить гуманитарный груз помог родной брат одного из участников спецоперации из Москвы Сергей Матюхин. Встреча родных людей была трогательной. Навестить военных получилось не только благодаря материальной помощи Гари Хаита, но и его моральной поддержки.