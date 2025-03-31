Луховицкие волонтеры сплели более 4 тыс. маскировочных сетей для бойцов СВО

Волонтеры из объединения «ПОМОЩЬ СВО | ЛУХОВИЦЫ» с начала объявления специальной военной операции передали военнослужащим более 4 тыс. маскировочных сетей собственного производства.

Луховицкие волонтеры имеют большой опыт такого плетения. Они знают особенности различия зимнего и летнего варианта сетей. Общественники разбираются, какие сети плести в межсезонье. Работа в объединении «ПОМОЩЬ СВО | ЛУХОВИЦЫ» не прекращается ни на день. Руководитель Юрий Куликов рассказал, какую роль вносит организация в помощь военнослужащим России.

«У ребят такая сеть уже не раз ловила дроны и даже гранаты РПГ, они там застревали. Мы помогаем десяткам подразделений по линии фронта — от Харькова до Донецка. Помимо плетения маскировочных сетей изготавливаем окопные свечи, собираем гумпомощь, отправляем бойцам то, что им требуется», — рассказал Юрий Куликов.

Юрий Куликов отметил, что маскировочная накидка способна уберечь технику и личный состав от ударов беспилотников и бомбардировщиков ВСУ.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Луховицкие единороссы и молодогвардейцы посещают центр каждые выходные, чтобы оказывать помощь в плетении сетей. Волонтеры также льют окопные свечи.

«Такими действиями мы поддерживаем бойцов и приближаем Победу. Я патриот нашей страны и хочу поддержать солдат, помочь России быстрее закончить специальную военную операцию, поэтому прихожу в центр с воодушевлением и вношу посильный вклад в благое дело», — сказала волонтер местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», активист муниципального партийного проекта «Лидерство — это реальность» Виктория Кухтенкова.

Кроме того, волонтеры шьют для участников спецоперации одежду и маскировочные плащи. Они постоянно усовершенствуют свои навыки. Так, в конце 2024 года освоили процесс изготовления противодроновых одеял для защиты техники. Они делают ее невидимой для беспилотников и тепловизоров противника. В зону СВО уже передали 500 таких одеял.