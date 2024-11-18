Луховицких молодогвардейцев наградили в честь 19-летия МГЕР

На мероприятии присутствовал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин, который поздравил ребят и выразил слова благодарности за проделанную работу и занятую социальную позицию.

«Молодогвардейцы — наши помощники. Ребята, не считаясь с личным временем, совершают добрые дела, помогают нуждающимся: семьям с детьми, одиноким пенсионерам, тем, у кого ограничения по здоровью. Они собирают гумпомощь, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и сухой душ для участников СВО, выходят на субботники, организовывают патриотические мероприятия и благотворительные акции, спортивные турниры. Быть молодогвардейцем почетно и ответственно. Это благородный труд», — сказал Сергей Тимохин.

Сергей Тимохин пожелал местному отделению и организации МГЕР благополучного развития, удачи и успеха в добрых делах. Лидер провел торжественную церемонию. Он наградил общественников благодарственными письмами и памятными подарками.

В церемонии награждения также приняли участие председатель окружного Совета депутатов Геннадий Воронин и руководитель местного отделения МГЕР, местный депутат Ирина Каштан. Они поблагодарили ребят за потраченное время, за добрые поступки и искренность души.

В рамках проекта «Лидерство — это реальность», который реализуется членами партии на муниципальном уровне, состоялась встреча «100 вопросов лидеру». Сергей Тимохин и ребята смогли пообщаться в неформальной обстановке. После торжественной части мероприятия секретарь местного отделения партии «Единая Россия» ответил на все вопросы присутствующих и с вниманием послушал их рассказы о волонтерстве и МГЕР.