Луховицких старшеклассников познакомили с профессией фельдшера

Активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» предложили провести профориентационную встречу со старшеклассниками, которые планируют в будущем связать трудовую деятельность с медициной. Луховицкие единороссы положительно отреагировали на инициативу и помогли с организацией мероприятия на уровне округа в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее».

На мероприятии присутствовали фельдшеры из деревень, сел и поселков. С поздравительными словами к ним обратился глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

«Считаю, что работать фельдшером на селе может человек с большим сердцем, любящий профессию, и немного даже альтруист, потому что зачастую много проблем, не хватает оборудования. Но, несмотря на сложности, помощь всегда должна оказываться экстренно и сиюминутно. Благодарю фельдшеров и желаю им здоровья, новых побед и успехов, меньше проблемных пациентов и больше улыбок», – сказал Сергей Тимохин.

За добросовестный труд были награждены те представители профессии, которые достигли определенных успехов в медицинской сфере.

На встрече присутствовал главный врач Луховицкой больницы, местный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Галина Пончакова, а также окружные депутаты Денис Мишин и Наталья Киндякова.

Мероприятие условно разделили на части: официальную, свободную и практическую. Так, школьники 9-11 классов задали разные вопросы медикам. Фельдшер из ФАПа в поселке Врачово-Горки Ирина Берегалова, фельдшер отделения неотложной медицинской помощи Луховицкой больницы Мария Ковалева, старшая медсестра детской поликлиники Юлия Петрушина подробно отвечали на все вопросы, уделяя особое значение разным деталям.

«Уже 34 года работаю в ФАПе и нисколько не пожалела. Это моя любимая профессия, и я не представляю себя в другом деле. Среди фельдшеров, которые долго работают, нет никого, кто ушел бы с ФАПа. Как бы тяжело ни было, какие бы ситуации ни возникали, мы работаем командой, друг другу помогаем. Врачи нас консультируют, если возникают сложные ситуации. Нужно заниматься любимым делом, и я люблю свою профессию», – сказала ребятам фельдшер Ирина Берегалова.

Будущие абитуриенты интересовались, сложно ли проходить курс обучения, какие главные обязанности фельдшера, как строится график рабочего дня. Дискуссия вышла интересной.

«Такое общение важно и полезно с точки зрения воспитания молодых кадров. Думаю, что многие ребята задумаются о выборе профессии, в будущем устроятся работать врачами, как в нашу поликлинику, так и в учреждения Подмосковья и столицы», – подчеркнул организатор встречи, молодогвардеец Егор Алексеев.

Однако в медицине важна не столько теория, как практика. Во время мастер-класса фельдшеры научили ребят оказывать доврачебную помощь: извлекать инородные тела из верхних дыхательных путей и останавливать кровотечения. Продемонстрировали, как выглядит процедурный кабинет.