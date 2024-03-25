Луховицкое отделение «Единой России» организовало акцию в память о жертвах теракта в Красногорске

Участники акции на площади у Дома культуры «Старт» в городе Луховицы выложили из свечей надпись «Крокус 22.03.24. Помним. Луховицы». Таким образом люди почтили память погибших вследствие теракта в Красногорске 22 марта. В акции «Свеча памяти» приняли участие многие неравнодушные горожане.

«Трагедия, которая случилась в «Крокус Сити Холл» навсегда останется в нашей памяти», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин

Организацией памятной акции занялись представители местного отделения «Единой России», молодогвардейцы и волонтеры центра «Юнимакс». На площади собралось свыше семидесяти человек. Секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин обратился к тем, кто пришел почтить память погибших соотечественников.

«Спасибо за неравнодушие. Это тяжелейшая трагедия. Погибло более сотни взрослых и детишек. Это ни в чем неповинные люди. Такие события делают нас более сильными и сплоченными. Мы должны понимать, что у терроризма нет лица. Не надо винить определенную нацию и проявлять нацистские наклонности. Мы должны показать миру, что мы едины», – выступил Сергей Тимохин.

Во Всероссийской акции «Свеча памяти», которая прошла 24 марта, приняли участие все округи Подмосковья. Жители Чехова минутой молчания почтили память невинно убиенных. После этого каждый желающий возложил цветы к стихийному мемориалу. Его обустроили возле фонтана еще 23 марта. Люди шли с траурными цветами нескончаемым потоком. В завершении мероприятия волонтеры зажгли свечи. Надпись «Крокус 22.03.24. Помним. Луховицы» напоминала всему миру, что россияне едины и сильны.