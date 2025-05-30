Луховицы отметили День пограничника яркими событиями

В муниципальном округе Луховицы, а именно в поселке Красная Пойма, состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню пограничника.

Праздник, организованный при содействии местной администрации, окружного отделения партии «Единая Россия», молодежной организации «Молодая Гвардия» и сторонников партии, включал в себя концертную программу и спортивный турнир по мини-футболу.

«Гости и жители поселка с чувством уважения и признательности вспомнили подвиг земляка, кавалера ордена Мужества, капитана пограничной службы Александра Ромеля, отдавшего жизнь при выполнении боевого задания в Республике Дагестан. В его честь был проведен футбольный турнир, стартовал который с матча между командами юных спортсменов и завершился игрой между командами ветеранов», – подчеркнула депутат Совета депутатов муниципального округа Луховицы Надежда Зубрилина, представляющая партию «Единая Россия».

Среди почетных гостей мероприятия была мама Александра Ромеля – Раиса Петровна.

«Выражаю искреннюю признательность организаторам и всем, кто бережно хранит память о Саше. Особую благодарность адресую нашим друзьям, участвовавшим в подготовке этого замечательного события. То, что о Саше помнят, – это бесценный дар для нашей семьи», – поделилась Раиса Петровна.

С обращением к собравшимся выступили окружной депутат Надежда Зубрилина, представитель местного отделения общественной организации «Боевое братство» Михаил Захаренков, глава местной национально-культурной автономии округа Луховицы Валерий Манаков и руководитель общественной организации «Эрзянское культурно-просветительское общество «ГОЛОС ЭРЗИ» Виктор Горин.

Кульминацией праздника стал концерт, на котором выступили местные таланты Наталья Осипова и Светлана Михеева, а также приглашенный коллектив «Эрзянь Вайгель».