Луховицы отметили День труда наградами от главы округа

Торжество прошло на открытой площадке у Дома культуры «Старт», где глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин поздравил жителей и выразил благодарность за их труд. Он отметил значительный вклад луховичан в развитие округа и Московской области, подчеркнув преданность делу и целеустремленность.

«Луховицкая земля всегда гордилась трудовыми героями и многовековыми трудовыми династиями. Я искренне благодарю каждого, кто добросовестно выполняет свою работу, отдавая ей частичку себя. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, безмерного счастья, процветания, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях на благо нашего округа и его жителей. Пусть все задуманное сбудется, а для реализации планов всегда хватает сил и времени», – обратился к собравшимся Сергей Тимохин.

Почетные награды от губернатора Московской области Андрея Воробьева были вручены Марии Захаровой, учителю истории и обществознания Луховицкой школы №1, и Сергею Гузю, учителю физкультуры Ловецкой школы. Оба педагога являются волонтерами СВО и активно участвуют в поддержке военнослужащих.

Специальным почетным знаком «За труды» отмечены восемь представителей луховичского сообщества: Виталий Кондратьев, Александр Маторин, Надежда Давыдова, Сергей Кравчук, Михаил Шлыгин, Татьяна Василькина, Ольга Коробкова и Карина Сапожникова.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялось вручение почетных грамот от главы Луховиц, от Совета депутатов округа и местного отделения партии «Единая Россия», а также награды от Мособлдумы.