Луховицы присоединились к областному субботнику: более тысячи жителей проявили активность

В Луховицком округе, наряду со всей Московской областью, состоялся масштабный общественный день труда. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, запланированные работы были успешно выполнены.

В мероприятии участвовали представители луховицкого отделения партии «Единая Россия» и депутаты, сотрудники администрации округа, учащиеся образовательных учреждений, а также активисты из числа молодежи, волонтеры партийного проекта «Городская среда», ветераны и другие неравнодушные граждане. Число добровольцев превысило рубеж в тысячу человек.

Основными точками проведения субботника в городе стали Аллея Славы и парк им. Воробьева. Еще особое внимание было уделено благоустройству детских площадок и прилегающих территорий жилых домов.

Глава муниципального округа Луховицы, секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин лично присоединился к уборке на Аллее Славы. Он выразил признательность всем, кто поддержал инициативу, и подчеркнул важность не только участия в подобных мероприятиях, но и ответственного отношения к окружающей среде.

«Округ Луховицы активно включился в общеобластной субботник. Вопреки неблагоприятному прогнозу погоды, большое количество жителей откликнулось на призыв – луховичане взялись за уборку Аллеи Славы и других памятных мест, очистили монументы от загрязнений, собрали мусор, высадили деревья и удалили засохшие ветви», – заявил Сергей Тимохин.

Помимо города субботник охватил и сельские населенные пункты округа. Везде активисты партии «Единая Россия» и местные жители наводили порядок, собирали мусор, осуществляли посадку деревьев и кустарников.