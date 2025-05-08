Лукашенко объяснил дефицит картофеля в Белоруссии его продажами в Россию

В Белоруссии стала ощущаться нехватка картофеля, поскольку большое его количество продано в Россию. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова привел ТАСС.

Президент напомнил согражданам, что производители стараются продавать свою продукцию по максимальной цене. Сейчас, по его словам, сложилась ситуация, при которой картофель в России стоит в три раза дороже, чем в Республике Беларусь. Это связано с тем, что у РФ и еще ряда стран возник дефицит, который будет сохраняться еще несколько лет.

«Если переживаете за картофель — месяц выдержим. Но без картофеля не будем», — указал он.

Лукашенко добавил, что в Белоруссии имеет смысл сеять дополнительный семенной картофель. Это поможет заметно нарастить доходы фермеров, а, следовательно, и бюджета.

Ранее Лукашенко попросил своих сограждан еще некоторое время потерпеть его во власти. По его словам, в политику уже пришло новое поколение политиков. Но он, как опытный человек, обязан их поддержать первое время.