Лукашенко отчитал бухгалтера, что не повышал ему последние пять лет зарплату

Белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку пожаловался, на своего бухгалтера, что ему пять лет не повышали зарплату. Курьез произошел в четверг, 1 августа, в Минске во время торжественной церемонии вручения госнаград работникам управления делами президента.

Лукашенко посетовал, что последние пять лет получает одну и ту же сумму. Какую именно, правда, глава государства, предпочел умолчать.

«Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте пять лет», — сказал президент Белоруссии ведущему бухгалтеру управделами, его цитирует БелТА.

Напомним, 30 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Кригера, осужденного за тяжкие преступления. Ранее его обвинили в наемничестве, терроризме и не только. За это немца ждала высшая мера наказания.

Однако он выразил искреннюю благодарность Александру Лукашенко за решение помиловать его. Кадры с мужчиной были опубликованы на белорусском телеканале ОНТ. На них видно, как Кригер, сняв наручники, расплакался от радости, получив возможность увидеться со своей дочерью. Он назвал этот момент лучшим в своей жизни.