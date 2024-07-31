Немецкий гражданин слезно поблагодарил Лукашенко за помилование

В среду, 30 июля, президент Белоруссии подписал документ о помиловании Кригера, осужденного за тяжкие преступления. Ранее его обвинили в наемничестве, терроризме и не только. За это немца ждала высшая мера наказания.

Однако он выразил искреннюю благодарность Александру Лукашенко за решение помиловать его. Кадры с мужчиной были опубликованы на белорусском телеканале ОНТ. На них видно, как Кригер, сняв наручники, расплакался от радости, получив возможность увидеться со своей дочерью. Он назвал этот момент лучшим в своей жизни.

Ранее сообщалось о том, что белорусский суд приговорил к расстрелу наемника из Германии. Его признали виновным в нарушении шести статей Уголовного кодекса.