Лукашенко побалуют знаменитой выпечкой из Подмосковья после дегустации Путиным

Скромная пекарня «Машенька» из подмосковных Люберец превратилась в федерального поставщика и продолжает укреплять свой новый статус. После того как ее владелец Денис Максимов напрямую обратился к президенту России Владимиру Путину во время программы «Итоги года» с вопросом о патентном налогообложении, а позже получил от главы государства ответный подарок, бизнес вышел на международный уровень. Теперь фирменный каравай из «Машеньки», тот самый, что обсуждался с Путиным, будет отправлен и президенту Беларуси Александру Лукашенко, пишет REGIONS .

История создает уникальное торговое предложение — «каравай такой же, как у Путина», которое становится мощным маркетинговым активом. Пекарня после триумфа на прямой линии президента РФ, а также прошедшего недавно саммита ЕАЭС, решила порадовать и главу Союзного государства.

В пекарне отметили, что технология приготовления подарка для Лукашенко остается неизменной — это старинный рецепт, передаваемый в пекарне из поколения в поколение, с использованием молока, сливочного масла, яиц, сахара, дрожжей и соли. Но теперь этот простой набор продуктов обретает символический вес. Отправка каравая в Минск — это уже не просто жест вежливости, а акт публичной дипломатии на уровне малого бизнеса.

Напомним, что владелец пекарни из подмосковных Люберец в ходе итогов года с Владимиром Путиным обратил внимание на вопрос налогообложения малого бизнеса. Если раньше мужчина использовал патентное налогообложение, то с 2026 года будет вынужден платить налог на доход и НДС. Это, возможно, потребует заводить бухгалтера и нести дополнительные расходы, к которым скромная пекарня не готова. Президент обещал обратить внимание на вопрос, а также пошутил, что готов найти решение после угощения.

Люберецкие пекари из «Машеньки» в итоге действительно передали Путину выпечку, получив положительную оценку и отклик. Кроме того, президент и сам передал подарок для владельца точки. Семья недавно признавалась, что до сих пор находится под впечатлением от сюрприза.