Президентский размах: раскрыто, что подарил Путин владельцу подмосковной пекарни за вишневую выпечку

История подмосковной пекарни «Машенька» из Люберец, ставшая известной после прямой линии Владимира Путина, получила трогательное продолжение. Владелец семейного бизнеса Денис Максимов, который ранее передал президенту фирменную выпечку с вологодским вишневым вареньем, получил ответный подарок из Кремля. В беседе с RT он раскрыл, что именно ему презентовал глава государства.

Путин, по словам Максимова, отправил набор, ставший для семьи настоящим символом признания: коллекционные российские вина, элитный шоколад и церковный складень с образами святого князя Владимира и Георгия Победоносца.

Для Дениса Максимова этот жест стал полной неожиданностью и, по его собственным словам, ощущается как добрый сон. Пекарня, названная в честь маленькой дочери владельца по решению семейного совета, изначально была проектом, в который вкладывали душу, но теперь она обрела статус места с «государственной историей». Особое место в доме Максимовых займут иконы, которые уже решено передавать из поколения в поколение как бесценную реликвию. Что касается подарочного вина, то его семья пообещала не открывать до самого исключительного повода, подчеркивая высокую значимость презента.

«Мы всей семьей до сих пор находимся, я не знаю, как во сне», — приводит его слова RT.

Ранее эта история привлекла внимание общественности, когда стало известно, что Владимир Путин не просто принял подарок от подмосковного пекаря, но и лично оценил вкус продукции люберецких мастеров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер был искренне польщен вниманием со стороны малого бизнеса. Использование в рецептуре натурального «Вологодского» варенья из лесных ягод добавило продукту особого колорита, который не оставил главу государства равнодушным.

Ранее сообщалось, как отправка пирожков Путину изменила жизнь владельца пекарни «Машенька». Напомним, что бизнесмен задал на прямой линии вопрос о налоговой нагрузке для малого бизнеса и согласился угостить президента.