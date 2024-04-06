Лукашенко подписал закон о вводе SMS-повесток в Белоруссии

Белорусским президентом Александром Лукашенко был подписан закон о внесении поправок в законодательство, согласно которым, появится возможность отправлять гражданам повестки в военкомат посредством SMS. Закон с подписью лидера республики был опубликован на национальном правовом портале .

Ранее в местном парламенте заявляли, что данный закон направлен на совершенствование законов в сфере обеспечения национальной безопасности с целью повышения эффективности реагирования на возникающие вызовы.

Закон устанавливает возможность информировать белорусских граждан о необходимости явиться в военкомат при помощи SMS-сообщений. В местном Министерстве обороны ранее подчеркивали, что данный вид оповещения будет полноценным аналогом обычных повесток в период мобилизации и военного времени. В мирное же время, сообщения будут играть роль дополнительного оповещения, уточнили представители.

Документ также предполагает, что у военкоматов появится право на ограничение выезда за пределы республики военнообязанным гражданам. В частности, если они уклоняются от призыва.