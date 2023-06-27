Лукашенко подтвердил прибытие Евгения Пригожина в Белоруссию

По словам белорусского лидера, все гарантии, что пообещал бизнесмену Путин, были предоставлены в полном объеме. Об этом пишет KP.RU

Как стало известно, после переговоров Александра Лукашенко с лидером ЧВК «Вагнер», Пригожин развернул колонны группировки от столицы страны. Тогда Путин предложил ему служить в Министерстве обороны России, вернуться к близким, или же уйти в Белоруссию, что и выбрал Пригожин.

Александр Лукашенко, в свою очередь, подтвердил, что российский бизнесмен уже находится на территории республики. Об этом он сообщил на церемонии, во время которой вручались погоны высшему составу офицеров. Президент Белоруссии уверен, что ЧВК «Вагнер» точно не помешало бы иметь под боком. Лукашенко также отметил, что все гарантии безопасности предоставлены.