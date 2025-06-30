Лукашенко предложил белорусам молиться, что страна не участвует в конфликтах
Лукашенко: мужики должны молиться, что Беларусь не участвует в конфликтах
Фото: [Медиасток.рф]
Несмотря на всю напряженность вокруг Белоруссии, эта страна до сих пор не вступала ни в какие конфликты. По этой причине народ должен молиться на то, что сохраняется мирная обстановка. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова привел портал «Славгород».
Президент завил, что регулярно слышит критику насчет того, что якобы в стране введено «крепостное право».
«Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», — указал он.
Лукашенко добавил, что вокруг Белоруссии полно «змей подколодных». Они шипят и полны готовности «сюда ринуться».
Ранее стало известно, что Лукашенко своим указом помиловал 14 заключенных, включая оппозиционера Сергея Тихановского. Просьба о помиловании поступила лично от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, и белорусский президент пошел ему навстречу.