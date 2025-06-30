Несмотря на всю напряженность вокруг Белоруссии, эта страна до сих пор не вступала ни в какие конфликты. По этой причине народ должен молиться на то, что сохраняется мирная обстановка. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова привел портал «Славгород».