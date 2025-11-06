Лукашенко предложил жителям Украины переезжать в Белоруссию

Территория Белоруссии открыта для приезжих, поэтому жители Украины могут спокойно перебираться в эту страну. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова привела БелТА.

По словам президента, белорусские власти готовы принять украинцев на территории страны, а также обеспечить им достойную жизнь.

«Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения», — указал он.

Лукашенко добавил, что в Белоруссии работают уже многие переселенцы с Украины. Он назвал их трудолюбивыми людьми, которые говорят с жителями страны на одном языке.

Ранее Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» в декабре встанет на боевое дежурство на белорусской территории. Свое решение он объяснил необходимостью демонстрации силы для сдерживания потенциальных противников.