Лукашенко призвал сохранить русский язык в странах СНГ как средство межнационального общения

Президент Белоруссии поддержал создание международной организации, которая займется сохранением и распространением этого языка.

Он отметил, что современная молодежь заметно хуже говорит на русском, чем более старшие поколения. Некоторые уже знают английский лучше, чем русский. Такая ситуация, по его мнению, недопустима.

«Можем достучаться до того, что будем общаться через переводчика. Нельзя потерять язык межнационального общения», - заявил Александр Лукашенко.

Его слова привело агентство БелТА. Белорусский лидер также назвал русский язык достоянием целого ряда стран. Это достояние нельзя терять, чтобы не пропала общность, которая связывает ряд национальностей.