Лукашенко: Республика находится в условиях информационной и экономической войны

3 июля Минск отмечает годовщину освобождения от фашистских захватчиков. В День Независимости президент обратился к народу и обратил внимание общества на хрупкость мира, он также отметил, что хоть страна и живет под светлым небом, но находится в условиях войны. По его мнению, сейчас страна ведет информационную и экономическую войну, бросающую вызов независимости страны.

Лукашенко также подчеркнул, что для граждан страны независимость равна свободе и жизни, которые им подарили предки. Однако он также напомнил, что отстаивать свободу приходилось не только с оружием, рассказав о деятелях искусства, поддерживающих боевой дух в годы Великой Отечественной войны. Президент отметил, что и сейчас традиции и искусство это то, что делает страну независимой, сохраняя историческую память.