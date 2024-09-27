Лукашенко сообщил о планах создать белорусский мобильный телефон

Он подчеркнул, что современные гаджеты превратились в боевое оружие, и поэтому вопрос создания отечественных устройств является вопросом стратегической важности. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Александр Лукашенко выступил с заявлением о необходимости разработки и производства белорусского мобильного телефона в рамках обеспечения национальной безопасности.

Белоруссия уже добилась успехов в производстве автобусов, тракторов и ноутбуков. Теперь в стране планируют расширить линейку отечественной техники, включив в нее и мобильные телефоны. Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусская продукция не уступает по качеству лучшим зарубежным образцам.

Кроме того, он обозначил достижения страны в микроэлектронике, информационных технологиях, фармацевтике и биотехнологиях, подчеркнув важность освоения технологий искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в России могут обязать Apple к предустановке магазина приложений RuStore.