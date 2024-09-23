В России могут обязать Apple к предустановке магазина приложений RuStore

Государственная Дума рассматривает законопроект, который может обязать компанию Apple установить российский магазин приложений RuStore на свои устройства, продаваемые в России, до конца 2024 года.

В июле Кабмин уже утвердил перечень российских программ, которые будут обязательными для предустановки на различные устройства (включая смартфоны и планшеты) с 2025 года.

В этот список вошли несколько приложений, среди которых: поисковые системы, навигаторы, почтовые клиенты, социальные сети, голосовые помощники, мессенджеры, портал «Госуслуги» и не только.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект, обязывающий продавать смартфоны и планшеты только с доступом к магазину приложений RuStore. Об этом сообщил ТАСС.

Эксперт Муртазин, в свою очередь, заявил, что новый iPhone 16 не будет пользоваться популярностью в России.