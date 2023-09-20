Лукашенко уверен в том, что в Петербурге не умеют обслуживать белорусские автобусы

Как пишет «Газета.ру» , президент республики назвал причину, по которой в Санкт-Петербурге горят автобусы из Беларуси.

Александр Лукашенко, являясь белорусским лидером, сделал новое заявление на встрече с Вениамином Кондратьевым, губернатором Краснодарского края. Согласно мнению президента республики, в северной столице России белорусские автобусы горят из-за того, что с ними не умеют грамотно обращаться.

Напомним, что за последний год участились случаи с возникновением пожаров в питерских автобусах. Таким образом, Лукашенко задал резонный вопрос: почему там общественный транспорт горит, а в других регионах РФ – нет?

Он предположил, что дело рук частных компаний по обслуживанию. По его словам, эти люди, возможно, даже «никогда не видели автобусов».