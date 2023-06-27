Лукашенко заявил, что белорусские войска были готовы защищать Москву

Президент Республики отметил, что в ходе беседы с Пригожиным долго убеждал его остановиться. Об этом пишет KP.RU

На мероприятии, посвященному вручению генеральских погон, Александр Лукашенко сравнил недавнюю попытку мятежа ЧВК «Вагнер» и 1941-й год. Он сказал, что белорусские войска точно бы не остались в стороне, если Москве грозила бы опасность. По его словам, они бы защищали ее так же, как и много лет назад.

Пригожина удалось убедить тем, что бригада бойцов уже изначально была подготовлена к переброске в столицу России. Абсолютно все силовые структуры Республики привели в готовность к бою. Однако, как Лукашенко отметил, сама ситуация затронула не только РФ. Несмотря на это, в ходе переговоров удалось прийти к соглашению.