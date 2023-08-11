Лукашенко заявил, что Минск в любой момент готов принять самолеты из Европы

Как сообщает агентство «РИА Новости» , белорусский лидер, Александр Лукашенко, сделал новое заявление. По его словам, в Минске готовы «хоть завтра» принять самолеты, принадлежащие западным авиакомпаниям. Конечно, если им дадут на это добро власти Европы.

Александр Лукашенко также отметил, что белорусский народ не агрессивный и ни с кем не собирается воевать. К слову, он заметил, что говорит об этом постоянно. Тем более, по совету белорусского лидера, работники авиационной отрасли должны поменьше обращать внимание на санкции.

Напомним, что страны, входящие в Европейский союз, еще несколько лет назад, в 2021 году, ввели их против белорусской гражданской авиации. Запрет на использования воздушного пространства и аэропортов ЕС коснулся самолетов белорусских авиаперевозчиков.