Лукашенко заявил о возможности развития нового глобального конфликта

Белорусский лидер уверен, что Россия ни в коем случае не должна рухнуть. В противном случае, под обломками погибнет весь остальной мир. Об этом пишет KP.RU

Александр Лукашенко не исключает, что сейчас над миром висит угроза, представляющая собой новый глобальный конфликт. Многие ищут любые способы для того, чтобы «раскачать ситуацию» в Белоруссии. Все для того, чтоб установить в ней свои порядки, при которых республика попросту прекратит свое существование.

Также, по мнению белорусского лидера, он занимает следующую позицию: если в один момент вся Россия рухнет, то и мир окажется под обломками, что означает его неминуемую гибель. Поэтому важно не допустить подобных серьезных и глобальных последствий.