Лукашенко: Закрыв границы с Белоруссией, Литва и Латвия навредят себе

Президент Белоруссии уверен, что в случае воплощения планов Литвы и Латвии закрыть границы с республикой, они навредят только себе. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам Александра Лукашенко, он не понимаем мотивов обоих государств. Он считает, что громкие заявления Литвы и Латвии о закрытии границ на самом деле являются попыткой показать себя. Глава Белоруссии подчеркнул, что граждане его страны в Литву и Латвию все равно не ездят, а республика через них даже не работает,.

Лукашенко, подводя итог рассуждению, заявил, что при закрытии границ пострадают только Литва, Латвия и Польша, если, конечно, решатся на такой шаг.