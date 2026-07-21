Луна улыбнется москвичам только через год: ученый назвал точную дату редкого небесного эффекта

По ее словам, наиболее подходящие для этого условия сложатся не раньше 10–11 марта 2027 года. Она пояснила, что эффект, зафиксированный ранее в Бразилии, возник благодаря идеальному параллелизму линии терминатора — границы дня и ночи на Луне — относительно горизонта. На широте Москвы добиться такого совпадения практически невозможно. Максимальный угол наклона лунного серпа здесь приближается к 80 градусам, и такие условия возникают вечером в конце зимы — начале весны, когда виден молодой растущий серп. В 2027 году этот период выпадает на середину марта, когда возраст Луны составит несколько суток после новолуния.