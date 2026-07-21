Луна улыбнется москвичам только через год: ученый назвал точную дату редкого небесного эффекта
Ученый Кравченко: «лунный смайлик» появится над Москвой только в марте 2027 года
Старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказала, когда жители столицы смогут наблюдать так называемый «лунный смайлик».
По ее словам, наиболее подходящие для этого условия сложатся не раньше 10–11 марта 2027 года. Она пояснила, что эффект, зафиксированный ранее в Бразилии, возник благодаря идеальному параллелизму линии терминатора — границы дня и ночи на Луне — относительно горизонта. На широте Москвы добиться такого совпадения практически невозможно. Максимальный угол наклона лунного серпа здесь приближается к 80 градусам, и такие условия возникают вечером в конце зимы — начале весны, когда виден молодой растущий серп. В 2027 году этот период выпадает на середину марта, когда возраст Луны составит несколько суток после новолуния.