Лунный календарь показал, от каких уходовых процедур лучше воздержаться на следующей неделе

Важно заранее выбрать подходящий день для ухода за собой. Ведь чаще всего подобные процедуры делаются по настроению или в свободное время. Но лунный календарь сможет стать настоящим помощником в этом деле.

Как пишет издание «Утро.ру», в период с 28 по 30 ноября запрещено стричься и делать маникюр. Считается, что если этим правилом пренебречь, то волосы будут сечься и долго расти. Прическа растеряет объем и не будет выглядеть так, как задумывалось. От эпиляции тоже стоит воздержаться.

Если все-таки хочется себя побаловать, то можно обратить наибольшее внимание коже рук и ног. Теплые ванночки размягчат ее и это подарит вам незабываемый отдых. После процедур важно нанести крем.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о том, какие наряды стоит выбрать для новогодней ночи, чтобы не разозлить дракона.