Частичная победа: Полина Лурье сохранила право на квартиру, но Лариса Долина пока может в ней жить

Верховный суд вынес промежуточное решение по громкому спору. Полина Лурье сохранила право собственности на квартиру, но Лариса Долина временно остается в ней жить, пока апелляция не решит вопрос о выселении.

Судебная коллегия ВС РФ отменила все предыдущие решения по этому делу, признав их неверными. Однако ключевой пункт — право собственности — был подтвержден за Полиной Лурье. Это решение вступает в силу немедленно, что и вызвало первую эмоциональную реакцию девушки в зале суда.

Вместе с тем, судьи не стали выселять Ларису Долину прямо сейчас. Они сохранили за ней право проживания в спорной квартире до тех пор, пока вопрос о принудительном выселении не рассмотрит апелляционная инстанция. Именно туда и отправлено дело для нового разбирательства по существу.

Таким образом, ни одна из сторон не получила полной победы. Лурье юридически остается владелицей жилья, но не может в него вселиться. Долина сохраняет крышу над головой, но ее положение крайне шатко, так как новый суд будет рассматривать конкретно иск о ее выселении.

Ранее сообщалось о том, что мужчина в костюме Человека-паука пришел к Верховному суду с плакатом про Долину.