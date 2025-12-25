«Схема Долиной» схлопнулась: пенсионерки судятся из-за квартиры за 15 млн рублей

В Москве разгорается необычный жилищный скандал с участием двух пожилых женщин, пишет телеграм-канал Baza.

77-летняя москвичка, решившая переехать поближе к своим детям, приобрела двухкомнатную квартиру за 15,2 млн руб., однако радость от покупки омрачилась с первых же дней.

Продавцом жилья выступила другая 75-летняя пенсионерка. Сразу после сделки начались проблемы с освобождением квартиры. Бывшая владелица не спешила вывозить свои вещи и делала это постепенно в течение шести месяцев. Только спустя полгода она наконец забрала последние предметы мебели.

Казалось бы, конфликт исчерпан, но через несколько дней продавщица ошеломила новую хозяйку телефонным звонком. Она потребовала, чтобы покупательница начала собирать вещи и освобождала жилье, так как собирается вернуть квартиру через суд.

В качестве основания для расторжения сделки бывшая хозяйка заявила, что продала недвижимость под давлением мошенников. По ее словам, она не только совершила сделку под их влиянием, но и передала им все полученные от продажи деньги.

Теперь две пенсионерки выясняют отношения в правовом поле. При этом каждая считает себя законной хозяйкой спорной квартиры. Дело передано в суд.

