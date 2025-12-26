Лурье собралась взыскать с Долиной все судебные расходы из-за квартирного спора

Полина Лурье, покупательница квартиры в Хамовниках, принадлежавшей ранее певице Ларисе Долиной, планирует подать иск к народной артистке, чтобы возместить все судебные издержки, связанные с этим спором. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко в интервью РИА Новости.

Конфликт возник из-за элитной квартиры, проданной Долиной за 112 млн рублей. При этом она продолжала жить в ней, оспаривая законность сделки в судебных инстанциях.

«Расходы судебные я однозначно взыщу», — заявила адвокат Лурье.

При этом какова сумма судебных издержек, понесенных Лурье во время судебных тяжб в борьбе за недвижимость, Свириденко не уточнила.

Напомним, 16 декабря Верховный суд вынес решение в пользу Полины Лурье, оставив квартиру за ней. Лариса Долина первоначально продала свое жилье под давлением мошенников, но затем оспорила сделку в суде. Спор вокруг квартиры длился некоторое время, пока суд не вынес окончательный вердикт в пользу Лурье.

Минувшим днем в четверг, 25 декабря, Мосгорсуд вынес постановление о принудительном выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.