Лурье требует от Долиной выселения: покупательница настаивает в суде, что певица была вменяема при сделке

Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала в суд требование о принудительном выселении певицы. В иске она указывает, что звезда во время сделки полностью отдавала отчет своим действиям. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где сегодня проходит слушание по делу о продаже скандальной квартиры.

Конфликт вокруг московской недвижимости перешел в новую, жесткую фазу. Покупательница Полина Лурье, оспаривающая сделку, формализовала свои требования. Теперь она просит суд не только признать договор купли-продажи действительным, но и принудительно выселить экс-владелицу из квартиры.

Ключевым аргументом истицы стало утверждение о полной вменяемости Ларисы Долиной в момент подписания документов. По словам Лурье, поведение и осознанность действий певицы не оставляли сомнений в ее адекватности. Этот довод направлен в ответ на возможные попытки стороны защиты оспорить сделку по причине непонимания артисткой ее последствий.

Требование о выселении резко ужесточает позиции сторон и повышает ставки в процессе. Если суд удовлетворит иск, Долиной придется освободить жилье, которое она, судя по всему, продолжает считать своим.

Ранее сообщалось о том, что Долина не явилась на суд.