Певица не явилась, но пришла истица: в Верховном суде начали разбирать конфликт Долиной и Лурье

Верховный суд России начал публичное разбирательство по громкому конфликту певицы Ларисы Долиной с покупательницей ее квартиры. Сама звезда на первое заседание не явилась, в отличие от истицы Полины Лурье. Об этом пишет Baza.

Один из самых громких светских скандалов последних лет добрался до высшей судебной инстанции. Дело об оспаривании сделки с недвижимостью, в котором фигурантом выступает Лариса Долина, принято к производству. Певица проигнорировала первое заседание, однако в зале суда присутствовала Полина Лурье — женщина, купившая у звезды квартиру и ставшая центральной фигурой этого конфликта.

Адвокаты Долиной попытались оградить процесс от внимания прессы, подав ходатайство о закрытом рассмотрении. Однако суд, сославшись на огромный общественный интерес, отказал им. Коллегия Верховного суда подчеркнула принципы открытости и гласности правосудия, специально разрешив вести в зале фото- и видеосъемку.

Это решение означает, что детали громкого дела, которое ранее обсуждалось лишь в медиапространстве и соцсетях, теперь будут исследованы и озвучены в официальном порядке. Юристы отмечают, что публичность процесса повышает значимость будущего вердикта, который может создать важный прецедент для разрешения подобных конфликтов между публичными лицами и обычными гражданами. Теперь все зависит от доказательств, которые стороны представят суду.

Ранее сообщалось о том, что скандал с квартирой вынудил Ларису Долину отменить серию новогодних выступлений.