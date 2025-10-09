Лут пожаловалась на кадровый голод в агропромышленном комплексе

Ежегодно отечественные предприятия сектора покидают порядка 150 тысяч сотрудников, в то время как для устойчивого развития отрасли требуется дополнительный приток как минимум 10 тысяч специалистов в год. Об этом на пленарной сессии в рамках выставки «Золотая осень-2025» заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Она подчеркнула, что существующий кадровый дефицит создает серьезные препятствия для выполнения стратегических задач. Напомнив о поставленной президентом цели нарастить к 2030 году объемы производства на 25% относительно уровня 2021-го и увеличить экспорт в 1,5 раза, министр констатировала: «Без решения проблемы кадрового дефицита добиться результата сложно».

В качестве ключевого решения Лут видит масштабную цифровизацию, особенно в сегментах ручного труда, что позволит повысить привлекательность таких профессий. При этом первоочередной задачей является удержание нынешних сотрудников, поскольку общая численность занятых в сельском хозяйстве составляет 6,4 миллиона человек.

Ранее сообщалось о том, в 2030 году все ведомства АПК переведут на единую цифровую платформу.