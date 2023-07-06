Львов в огне: по всей Украине ревет воздушная тревога

Во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО. В самом Львове прозвучала серия взрывов. Куда именно попали снаряды не уточняется.

Как сообщают украинские паблики в соцсетях, в направлении западных областей Украины летят крылатые ракеты. Сначала сообщалось о воздушной тревоге в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Следом за ними сирены заревели в Киеве, а позже и по всей стране, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.

Также украинский информационный портал «Суспильне» проинформировал о серии взрывов в одном из пригородов Харькова.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.