Львы набросились на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, прокусив ему горло

Хищники напали на Олега Зубкова, владельца известного парка «Тайган» в Крыму, и нанесли ему серьезные травмы. Об этом передает SHOT.

Согласно сообщению в Телеграм-канале, инцидент случился сегодня в начале седьмого вечера во время приёма пищи. В результате нападения хищных кошек Зубков получил серьезные повреждения головы и шеи, а также травму легкого. Мужчина потерял большое количество крови и находится в тяжёлом состоянии.

Инцидент также подтвердил Олег Крючков, советник главы Республики Крым. По его словам, Зубкову в данный момент оказывается неотложная медицинская помощь. В ближайшее время его перевезут в Медицинский реабилитационный центр имени Семашко.

Вертолет санитарной авиации уже в пути, — сообщил Крючков.